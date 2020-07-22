22 Июль 2020 2020-07-22T18:27:01+03:00

Это на 300 тонн больше, чем в прошлом году

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За первое полугодие 2020 года в Тюменской области вырастили более 1,5 тысяч тонн рыбы, что выше почти на 300 тонн, чем за аналогичный период 2019 года. Как сообщили в региональном агропромышленном комплексе, в их числе: 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тонн карпа, 195 тонн щуки и 113 тонн сома.

Вместе с увеличением количества выращенной рыбы, расширяется и разнообразие видов рыб, которые выращивают в нашем регионе. Уже можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, осетровые и карповые виды. Этому способствует в том числе развитие индустриального рыбоводства.

В бассейнах, садках и прудах выращено 215 тонн сома, форели и осетровых, что составило 14% от общего количества выращенной рыбы. Впервые к традиционно выращиваемым рыбоводами видам рыб в 2020 году добавилась форель. Например, первую тонну форели вырастили на предприятии индустриального типа «Рыбное подворье».

Отметим, что сегодня в рыбохозяйственном обороте участвует 161 рыбоводный участок общей площадью более 55 тысяч гектаров. Товарное рыбоводство в Тюменской области осуществляют 69 рыбоводных хозяйств – 42 юридических лица и 27 индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU