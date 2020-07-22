2020-07-22T18:00:34+03:00
Звезды

Ишимская студия «Мечта» выиграла грант на 2 миллиона на развитие цирковой деятельности

Всероссийский конкурс творческих коллективов прошёл в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимская студия «Мечта» выиграла грант на 2 миллиона на развитие цирковой деятельностиИшимская студия «Мечта» выиграла грант на 2 миллиона на развитие цирковой деятельности
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Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области «Цирковая студия «Мечта»» стал обладателем гранта национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, имена победителей определило жюри Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!».

В этом году участие в фестивале приняли 255 коллективов из 85 регионов России. Отбор в финал прошли 60 участников, после чего эксперты определили имена 20-ти лучших российских творческих коллективов.

Конкурс проходил в заочном формате. Ишимская цирковая студия «Мечта» презентовала сразу две работы и победила в направлении «Цирковые коллективы». Вместе с дипломом I степени коллектив получил грант на 2 миллиона рублей. Выигранные деньги студия потратит на покупку ростовых кукол, сценических костюмов и циркового реквизита.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, победа в конкурсе очень значима для нашего региона.

- Это колоссальная возможность показать культурный потенциал Тюменской области и дать жителям продемонстрировать свой талант. В области более 2 тысяч любительских творческих коллективов, и такая победа вдохновляет нас на дальнейшее развитие, - отметила Елена Майер.

Как отметила художественный руководителй студии «Мечта» Ирина Смердова, победа стала для «Мечты» неожиданностью, но коллектив гордится тем, что достойно представил регион на столь значимом конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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