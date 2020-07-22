2020-07-22T17:40:30+03:00
Лесные пожары

В Тюменской области усилена работа по профилактике и предупреждению лесных пожаров

Специалисты дважды в день патрулируют леса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области усилена работа по профилактике и предупреждению лесных пожаровВ Тюменской области усилена работа по профилактике и предупреждению лесных пожаров
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Департамент лесного комплекса Тюменской области, «Тюменская авиабаза» и «Тюменское управление лесами» усилили работу по профилактике, предупреждению и ликвидации природных пожаров. Два раза в день специалисты ведомств патрулируют леса по 14 маршрутам на авиатранспорте и по 273 маршрутам – на наземном.

Это сделано в связи с тем, что в регионе наблюдается большой риск возникновения лесных пожаров. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков есть опасность возникновения ЧС. В таких условиях нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в т.ч. разведение костров, может нанести лесному фонду региона серьёзный урон.

Важная часть работы наземных служб – профилактические беседы с населением. Во время рейдов людям рассказывают о правилах пожарной безопасности, предупреждают об ответственности за разведение огня в лесу и раздают информационные листовки. С начала пожароопасного сезона специалисты распространили более 23 тысяч листовок.

Как отметил начальникаотдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев, из-за возникновения природных пожаров есть риск угрозы ближайшим населённым пунктам и объектам инфраструктуры.

- Стараемся донести до граждан, что разводить в лесу огонь – значит подвергать опасности не только лес, но и близлежащие населенные пункты, — подчеркивает Турнаев.

НА ЗАМЕТКУ

Напоминаем читателям, что, по требованиям особого противопожарного режима, запрещено:

- разведение костров и выжигание сухой растительности;

- сжигание мусора;

- приготовление пищи на открытом огне и углях вне специально отведённых зон;

- разведение костров на полях.

Если вы обнаружили пожар в лесу или на ближайшей территории, звоните по телефону: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112. Звонок примет диспетчер региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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