В Тюменской области усилена работа по профилактике и предупреждению лесных пожаров
Департамент лесного комплекса Тюменской области, «Тюменская авиабаза» и «Тюменское управление лесами» усилили работу по профилактике, предупреждению и ликвидации природных пожаров. Два раза в день специалисты ведомств патрулируют леса по 14 маршрутам на авиатранспорте и по 273 маршрутам – на наземном.
Это сделано в связи с тем, что в регионе наблюдается большой риск возникновения лесных пожаров. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков есть опасность возникновения ЧС. В таких условиях нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в т.ч. разведение костров, может нанести лесному фонду региона серьёзный урон.
Важная часть работы наземных служб – профилактические беседы с населением. Во время рейдов людям рассказывают о правилах пожарной безопасности, предупреждают об ответственности за разведение огня в лесу и раздают информационные листовки. С начала пожароопасного сезона специалисты распространили более 23 тысяч листовок.
Как отметил начальникаотдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев, из-за возникновения природных пожаров есть риск угрозы ближайшим населённым пунктам и объектам инфраструктуры.
- Стараемся донести до граждан, что разводить в лесу огонь – значит подвергать опасности не только лес, но и близлежащие населенные пункты, — подчеркивает Турнаев.
НА ЗАМЕТКУ
Напоминаем читателям, что, по требованиям особого противопожарного режима, запрещено:
- разведение костров и выжигание сухой растительности;
- сжигание мусора;
- приготовление пищи на открытом огне и углях вне специально отведённых зон;
- разведение костров на полях.
Если вы обнаружили пожар в лесу или на ближайшей территории, звоните по телефону: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112. Звонок примет диспетчер региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU