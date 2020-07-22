В Тюмени для социальных предпринимателей состоится важный вебинар

22 Июль 2020 2020-07-22T17:27:20+03:00

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Вебинар для физических лиц по созданию государственной регистрации социально ориентированных НКО состоится 29 и 30 июля на платформе ZOOM. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участникам расскажут, как выбрать организационно-правовую форму, помогут изучить плюсы и минусы организационных форм при работе организации и познакомят с регистрацией юрлица и необходимым пакетом документов.

Перед будущими социальными предпринимателями выступят представители управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области и управления Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации СО НКО. Также планируется знакомство с системой налогообложения и сроками предоставления отчётности.

Второй день посвятят знакомству с работой по бухгалтерскому сопровождению деятельности организации и подготовке финансовой отчётности, с информацией о видах проверок НКО, порядке расчётов при планировании фонда зарплаты, обязательствами и порядками по уплате НДФЛ. Представители НКО расскажут о возможных источниках финансирования СО НКО (членских взносах, займах, грантах, пожертвованиях и конкурсах среди СО НКО на право получения субсидий правительства Тюменской области.

Организаторами обучения выступят ресурсные центры повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров при региональном центре «Семья» и Центр инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться до 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU