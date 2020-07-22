2020-07-22T16:21:33+03:00
Общество

По Тюмени будут курсировать автомобили в масках

Таким необычным способом горожанам напомнят о соблюдении масочного режима
Вадим Бегун
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По Тюмени будут курсировать автомобили в масках.По Тюмени будут курсировать автомобили в масках.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени студенты «обезопасят» свои машины, тем самым напомнив жителям города о масочном режиме. Завтра, 23 июля, на парковке у ТЦ «Вояж» 23 июля появятся три автомобиля в масках.

– Конечно, мы понимаем, что эти маски ненастоящие, но проблема, к которой мы привлекаем внимание таким образом, самая настоящая и очень серьезная. За последнюю неделю, к сожалению, ситуация в городе стала только хуже, количество заболевших коронавирусом возросло, и все чаще заражаются молодые люди, которые не соблюдают масочный режим и нарушают социальную дистанцию, например на отдыхе, – рассказал активист Студенческого совета Тюменской области Никита Присяжнюк.

По его словам, машины будут курсировать по городу в течение четырех дней. К акции могут подключиться все желающие: ребята поделятся выкройкой и расскажут, как сшить несложный аксессуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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