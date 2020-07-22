2020-07-22T16:16:37+03:00
Экономика

Тюменские «цифровики» создали ИТ-навигатор для выбора мер господдержки

Сервис разработан в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские «цифровики» создали ИТ-навигатор для выбора мер господдержкиТюменские «цифровики» создали ИТ-навигатор для выбора мер господдержки
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Департамент информатизации Тюменской области и «Центр информационных технологий Тюменской области» создали сервис «ИТ-навигатор Тюменской области». Работа над ним ведётся в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Сервис позволяет подбирать онлайн подходящие меры государственной поддержки, которые реализуются в Тюменской области и на федеральном уровне для IT-компаний.

Сейчас разработка активно развивается, включая информационное наполнение и совершенствование пользовательских характеристик, хотя базовый функционал уже реализован. В навигаторе – информация о 13 федеральных и 18 региональных мерах поддержки, которая сгруппирована по группам: «налоговые льготы», «финансовые меры поддержки» и т.д.

В фокус-группе, которая состоялась 21 июля для обсуждения разработки, участвовали сотрудники департамента информатизации Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, «Центра информационных технологий Тюменской области» и «РИО-Центра», а также руководители и ключевые сотрудники ИТ-компаний Тюменской области.

Специалисты сформировали предложения по доработке ИТ-навигатора, которые касаются дизайна и функциональности. Работы по улучшению инструмента продолжатся в третьем квартале 2020 года, а презентация окончательного варианта сервиса пройдёт в рамках форума «Инфотех-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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