Тюменцы получили зарплату после вмешательства прокуратуры

22 Июль 2020 2020-07-22T16:07:15+03:00

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В Тюмени провели проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология». Оказалось, что в организации на момент проверки имелись долги по оплате труда за март и апрель. Затем к ним добавилась задолженность и за май 2020 года.

– В адрес директора было внесено представление об устранении нарушений закона, ему объявили предостережение. Кроме того, в защиту прав работников направлены заявления о взыскании зарплаты, которые суд удовлетворил, выдав исполнительные листы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате с учетом компенсации за ее задержку в общей сумме более 3,8 миллиона рублей была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU