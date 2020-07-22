2020-07-22T16:07:15+03:00
Общество

Тюменцы получили зарплату после вмешательства прокуратуры

На сегодняшний день вся сумма погашена
Вадим Бегун
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Тюменцы получили зарплату после вмешательства прокуратуры.Тюменцы получили зарплату после вмешательства прокуратуры.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени провели проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология». Оказалось, что в организации на момент проверки имелись долги по оплате труда за март и апрель. Затем к ним добавилась задолженность и за май 2020 года.

– В адрес директора было внесено представление об устранении нарушений закона, ему объявили предостережение. Кроме того, в защиту прав работников направлены заявления о взыскании зарплаты, которые суд удовлетворил, выдав исполнительные листы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате с учетом компенсации за ее задержку в общей сумме более 3,8 миллиона рублей была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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