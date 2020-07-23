2020-07-23T06:00:55+03:00
Общество

Погода на 23 июля в Тюмени: облачно, но без осадков

Облака закроют небо только утром
Вадим Бегун
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В Тюмени облачно, но без осадков.В Тюмени облачно, но без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 23 июля, погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Тюмени до конца дня. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – плюс 23 – 24. Вечером столбики термометров покажут 15 – 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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