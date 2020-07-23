2020-07-23T06:36:01+03:00
Происшествия

В Ялуторовске четырежды судимый мужчина отобрал у девочки велосипед

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Ялуторовске четырежды судимый мужчина отобрал у девочки велосипед. Фото - pixabay.com.В Ялуторовске четырежды судимый мужчина отобрал у девочки велосипед. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию обратился местный житель и сообщил, что неизвестный отобрал велосипед у его 8-летней дочери. Девочка каталась во дворе своего дома, когда ее остановил незнакомый мужчина, вырвал из рук велосипед и скрылся.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, а вскоре и установили личность злоумышленника – 28-летнего местного жителя. Его тут же задержали.

– Ранее молодой человек уже четырежды был судим. По словам задержанного, совершить преступление он решил спонтанно. Велосипед изъят и вскоре будет возвращен законным владельцам, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По указанному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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