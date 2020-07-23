В Тюмени сотрудник комиссионного магазина похищал со склада телефоны

23 Июль 2020 2020-07-23T07:34:44+03:00

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В Тюмени задержали 21-летнего парня, который промышлял похищением сотовых телефонов. Теперь молодому человеку грозят два года заключения.

Житель областного центра работал в одном из магазинов и имел доступ к складскому помещению, где хранилась техника. Он беспрепятственно похитил четыре сотовых телефона, сбыл их, а деньги потратил на личные нужды.

– После подозреваемый уволился из организации и трудоустроился в другую компанию менеджером по продажам. В настоящее время один из похищенных гаджетов изъят, полицейские устанавливают цепочку сбыта еще трех похищенных телефонов, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU