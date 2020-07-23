«Проник через окно». Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже

23 Июль 2020 2020-07-23T08:27:57+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

На пульт дежурной части городской полиции поступило сообщение от жительницы города Тюмени. Женщина пояснила, что из ее квартиры неизвестный похитил бытовую технику.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

– В отделе полиции фигурант рассказал, что в жилище пострадавшей он проник в вечернее время через незапертое окно, расположенное на первом этаже. Находясь в чужой квартире, злоумышленник похитил микроволновую печь и вынес ее через входную дверь, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU