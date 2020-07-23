2020-07-23T08:27:57+03:00
Происшествия

«Проник через окно». Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы
Вадим Бегун
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Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже.Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже.Фото: Ольга Крыльцова
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На пульт дежурной части городской полиции поступило сообщение от жительницы города Тюмени. Женщина пояснила, что из ее квартиры неизвестный похитил бытовую технику.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

– В отделе полиции фигурант рассказал, что в жилище пострадавшей он проник в вечернее время через незапертое окно, расположенное на первом этаже. Находясь в чужой квартире, злоумышленник похитил микроволновую печь и вынес ее через входную дверь, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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