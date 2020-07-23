«Проник через окно». Тюменец похитил бытовую технику из квартиры на первом этаже
На пульт дежурной части городской полиции поступило сообщение от жительницы города Тюмени. Женщина пояснила, что из ее квартиры неизвестный похитил бытовую технику.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
– В отделе полиции фигурант рассказал, что в жилище пострадавшей он проник в вечернее время через незапертое окно, расположенное на первом этаже. Находясь в чужой квартире, злоумышленник похитил микроволновую печь и вынес ее через входную дверь, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU