2020-07-22T16:05:18+03:00
Общество

Мост Влюбленных в Тюмени засверкает всеми цветами радуги

Это произойдет в День города
Вадим Бегун
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Мост Влюбленных в Тюмени засверкает всеми цветами радуги. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.Мост Влюбленных в Тюмени засверкает всеми цветами радуги. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
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Мост Влюбленных в областном центре засверкает всевозможными красками. Необычной подсветкой местных жителей порадуют на День города.

– Для моста день рождения Тюмени – особый праздник. Ведь ровно три года назад именно в этот день он предстал в новом облике после капитального ремонта. Увидеть праздничную подсветку горожане могут с наступлением темноты, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ местной администрации.

Стоит отметить, что мост оснащен современной осветительной установкой, позволяющей добиваться более 200 оттенков. К каждому празднику он освещается по-своему: в Новый год больше используются белый и синий цвета, ко Дню Победы мост сверкает в красных тонах. В День города, который празднуется 25 июля, сооружение будет переливаться всеми цветами радуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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