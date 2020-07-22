В Тюменской области началась уборка ржи, капусты, свеклы и салата

22 Июль 2020 2020-07-22T15:59:31+03:00

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Первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая вышла на этой неделе на поля Ярковского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, компания «Ясень-Агро» приступила к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимую рожь уже обмолотили на площади 8 гектаров, валовый сбор составил 11 тонн при урожайности 13 центнеров с гектара. Всего же в Тюменской области планируется убрать почти 8,2 тысячи гектаров озимых зерновых и зернобобовых культур.

К уборке овощей открытого грунта приступили в пяти районах региона. Овощи убрали на площади 28 гектаров: капусты – 21 гектар, свеклы – 3 гектара, салата – 4 гектара. Валовый сбор овощей составил 1175 тонн при урожайности 420 центнера с гектара.

А ещё в регионе продолжается активная заготовка кормов. Сейчас заготовлено около 106 тысяч тонн сена, что составляет 82% от потребности, сенажа – 320 тысяч тонн (44% от потребности) и 1,9 тысячи тонн силоса.

Напомним, в 2019 году Тюменская область стала лидером среди регионов России по урожайности овощей: показатель в регионе составил 490 центнеров с гектара. Второе место заняла Астраханская область с урожайностью в 464,4 центнера с гектара, третье – Нижегородская область с урожайностью овощей в 458,6 центнера с гектара. Такие данные содержатся в оперативной отчётности Министерства сельского хозяйства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU