2020-07-22T15:59:31+03:00
Экономика

В Тюменской области началась уборка ржи, капусты, свеклы и салата

Урожайность с гектара высокая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области началась уборка ржи, капусты, свеклы и салатаВ Тюменской области началась уборка ржи, капусты, свеклы и салата
Изменить размер текста:

Первая сельскохозяйственная техника для уборки урожая вышла на этой неделе на поля Ярковского района. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, компания «Ясень-Агро» приступила к сбору урожая озимых зерновых культур. Озимую рожь уже обмолотили на площади 8 гектаров, валовый сбор составил 11 тонн при урожайности 13 центнеров с гектара. Всего же в Тюменской области планируется убрать почти 8,2 тысячи гектаров озимых зерновых и зернобобовых культур.

К уборке овощей открытого грунта приступили в пяти районах региона. Овощи убрали на площади 28 гектаров: капусты – 21 гектар, свеклы – 3 гектара, салата – 4 гектара. Валовый сбор овощей составил 1175 тонн при урожайности 420 центнера с гектара.

А ещё в регионе продолжается активная заготовка кормов. Сейчас заготовлено около 106 тысяч тонн сена, что составляет 82% от потребности, сенажа – 320 тысяч тонн (44% от потребности) и 1,9 тысячи тонн силоса.

Напомним, в 2019 году Тюменская область стала лидером среди регионов России по урожайности овощей: показатель в регионе составил 490 центнеров с гектара. Второе место заняла Астраханская область с урожайностью в 464,4 центнера с гектара, третье – Нижегородская область с урожайностью овощей в 458,6 центнера с гектара. Такие данные содержатся в оперативной отчётности Министерства сельского хозяйства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Тюмени будут курсировать автомобили в масках
Тюменские «цифровики» создали ИТ-навигатор для выбора мер господдержки
Тюменцы получили зарплату после вмешательства прокуратуры
Мост Влюбленных в Тюмени засверкает всеми цветами радуги
В Тюменской области началась уборка ржи, капусты, свеклы и салата
В Тюмени может появиться площадка для игры в городки
В тюменской канализации нашли лосиные рога
Тюменский прокурор поручил проверить аттракционы
Экономного москвича-кочевника, едущего на сцепке вагона, поймали под Тюменью
Почти 30 тюменских выпускников набрали сто баллов по русскому языку
Пожилой тюменец с тяжелой вирусной пневмонией скончался от коронавируса
Тюменские «Волонтёры культуры» – в лидерах «Марафона добрых дел»
В тюменской квартире малыш нюхал запахи из туалета и дым сигарет из-за завала вентиляции
Участки улиц Горького, Калинина и Холодильной в Тюмени временно перекроют
Тюменцы захламили пляжи бутылками и окурками
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года увеличилось на 102 человека
Сотрудники ГИБДД контролируют скорость авто на тюменских трассах
В Тюменской области пенсионер зверски зарезал спящую подругу
Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи»
Тюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учреждений