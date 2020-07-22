22 Июль 2020 2020-07-22T14:20:53+03:00

В Тюмени может появиться площадка для игры в городки. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

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В Тюмени может появиться площадка для игры в городки. Местные жители активно поддерживают такую идею.

– Предложение поступило от региональной Федерации городошного спорта. Сейчас в Комсомольском сквере определяется территория, где будет возведена площадка по всем нормативам, – рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, уже определена сумма для поддержки проектов местных активистов. Также пройдены процедуры отбора предложений и голосования. Всего было предложено 27 проектов, которые соответствовали всем критериям, 14 из них были одобрены. В настоящее время заключаются договоры с подрядчиками на реализацию проектов.

Стоит отметить, что отбор идей для реализации проходил посредством электронного голосования на интернет-портале «Я решаю!». Там же можно ознакомиться со всеми проектами, участвующими в отборе.

ИСТОЧНИК KP.RU