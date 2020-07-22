2020-07-22T15:53:01+03:00
Общество

В тюменской канализации нашли лосиные рога

Судьба животного неизвестна
Вадим Бегун
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В тюменской канализации нашли лосиные рога. Фото - «Росводоканал Тюмень».В тюменской канализации нашли лосиные рога. Фото - «Росводоканал Тюмень».
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В Тюмени рабочие при очистке канализационного коллектора обнаружили лосиные рога. Они стали основной причиной засора сетей водоотведения в районе дома 122 на улице Московский Тракт.

– На рога намотались тряпки и бумага. Вызывает опасение то, что где-то хранится вторая часть рогов. Если от них избавятся подобным способом, неизбежен еще один засор. Судьба лося и личность того, кто сбросил рога в колодец, к сожалению, осталась неизвестной, – сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

По информации пресс-службы компании, подобные находки встречаются редко. А вот различные тряпки, жир, салфетки и остатки строительных смесей и пищи тюменцы смывать в унитаз любят.

Специалисты водоканала предупреждают, что сброс мусора в систему водоотведения неизбежно приводит к засорам на сетях. Они могут стать причиной разлива сточных вод на дороги или унитазы в квартирах на первых этажах домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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