2020-07-22T15:44:08+03:00
Общество

Экономного москвича-кочевника, едущего на сцепке вагона, поймали под Тюменью

Экстремал часто добирается таким образом до столицы
Вадим Бегун
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Экономного москвича-кочевника, едущего на сцепке вагона, поймали под Тюменью. Фото - pixabay.com.Экономного москвича-кочевника, едущего на сцепке вагона, поймали под Тюменью. Фото - pixabay.com.
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Задержан житель города Ногинск Московской области, который ехал на сцепке вагона. Экстремала заметила женщина и позвонила в пункт транспортной полиции. Таким образом правонарушитель успел проехать от станции Заводоуковск до Ялуторовска, однако там его уже поджидали стражи порядка.

Выяснилось, что мужчина ведет кочевой образ жизни и перебивается случайными заработками. В этот раз он сел в электричку на станции Вагай и проехал, согласно купленному билету, до Заводоуковска. Денег на приобретение следующего билета не было, тогда он вышел с электропоезда и, когда состав тронулся, забрался на автосцепку вагона.

– Со слов горе-путешественника, «на перекладных» электричках он добирается из Красноярска до Москвы, но так как денег на билет часто не бывает, приходится ехать с наружной стороны вагонов. С ним проведена профилактическая беседа, ведь мужчина ради экономии каждый раз рискует своей жизнью. В отношении зацепера составлен административный протокол, – рассказали в пресс-службе управления транспорта МВД по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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