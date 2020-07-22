Тюменские «Волонтёры культуры» – в лидерах «Марафона добрых дел»

22 Июль 2020 2020-07-22T12:53:38+03:00

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Опорный центр «Волонтёры культуры» занял второе место в рейтинге двухнедельного «Марафона добрых дел». Его организатор – добровольческое движение Тюменской области. В этом году в событии, которое прошло в рамках национального проекта «Культура», состоялось в онлайн-формате, приняли участие 18 муниципальных образований и опорных центров Тюменской области.

Во второй половине июня «Волонтёры культуры» проводили тематические акции: устраивали онлайн-кинопоказы и викторины, рисовали граффити на тему победы в Великой Отечественной войне, рассказывали о героях семьи, принимали участие в акции «Сад памяти» и помогали ветеранам.

В акции «Голос поколения» приняло участие рекордное число человек. Здесь нужно было снять видеоролик с рассказом о своих родственниках – героях, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это значит, что жители чтят память о страшных событиях, передают знания подрастающему поколению, знакомят их с предками, которые отдали жизнь за мирное небо над головой. Больше всего видеороликов представили: централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района и Южно-Дубровинский сельский Дом культуры. Самые активные участники – взрослые и дети из Сорокинского, Армизонского, Нижнетавдинского, Упоровского и Тюменского муниципального районов.

В онлайн-формате состоялась и Всероссийская акция «Свеча памяти». По итогам акции в память о погибших на войне зажглись более 27 млн виртуальных свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU