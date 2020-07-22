22 Июль 2020 2020-07-22T11:35:19+03:00

В тюменской квартире малыш нюхал запахи из туалета и дым сигарет из-за завала вентиляции. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.

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В Тюмени малышу приходилось «наслаждаться» вонью, доносившейся из соседского туалета. Виной тому – завал вентиляции.

Мужчина, проживающий в одной из квартир дома № 7 на проезде Солнечный, пожаловался в Госжилинспекцию на неработающую вытяжку. В письме в ведомство он отметил, что вытяжка в квартире не работает надлежащим образом, якобы все запахи (дым от сигарет, запахи из кухни и туалетной комнаты соседей) идут в квартиру, где находится младенец.

– Управляющая организация очистила вентиляционную систему. В ходе обследования, проведённого с кровли здания, работники организации установили причину сбоя: завал вентиляции на уровне четвертого этажа, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

Рабочим пришлось частично разобрать стену санузла в одной из квартир, чтобы устранить засор шахты. В настоящее время работа естественной вентиляции восстановлена. В соответствии с актом вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU