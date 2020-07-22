Участки улиц Горького, Калинина и Холодильной в Тюмени временно перекроют

22 Июль 2020 2020-07-22T11:32:57+03:00

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В Тюмени на время перекроют участки трех улиц. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей.

Так, с 3 по 10 августа нельзя передвигаться на проездах в районе домов № 45, 45а и 47 по улице Максима Горького: здесь пройдет реконструкция участка тепломагистрали. Объехать можно по улицам Горького, 30 лет ВЛКСМ, Фабричной, Мельничной и межквартальным проездам.

С 5 по 12 августа по улице Калинина от дома № 9 до дома № 12 по улице Карла Маркса также запретят ездить. Решение принято в связи с проведением капитального ремонта тепловой сети. Объехать можно по улицам Мира, Ленинградской и Курганскому проезду.

Кроме того, в связи с капитальным ремонтом тепловой сети с 31 июля по 2 августа запретят ездить по автомобильной дороге улицы Холодильной – от Котовского до Энергетиков. Объехать закрытый участок можно по улицам Мельничной, Минской и 50 лет Октября.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU