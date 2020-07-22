Тюменцы захламили пляжи бутылками и окурками. Фото - "ТЭО".

Тюменцы, отправившись на долгожданный отдых у водоемов, оставили после себя горы мусора. Чаще всего они забывали прибрать бутылки, окурки и мангалы.

– К сожалению, не все отдыхающие считают нужным следовать простому правилу «увези с собой то, что привез». Сознательное загрязнение прибрежной линии – это не только урон окружающей среде, но и повышение рисков для отдыхающих, – убеждена первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, органические отходы под воздействием погодных условий начинают гнить, источать неприятные ароматы и впоследствии попадают в почву и воду. А оставленные на пляжах разбитые бутылки, окурки, мангалы, доски с гвоздями могут причинить вред здоровью отдыхающим сиюминутно.

Перед поездкой на природу следует с собой взять мешки для мусора, а после аккуратно упаковать оставшиеся отходы. В компании отметили, что в августе на побережье озера Андреевское планируется провести первую в этом году акцию по сбору и вывозу мусора.