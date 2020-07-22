Сотрудники ГИБДД контролируют скорость авто на тюменских трассах

22 Июль 2020 2020-07-22T10:56:35+03:00

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В Тюменской области проходит профилактическое мероприятие «Трасса». Автоинспекторы контролируют скорость проезжающих машин на опасных участках в Ярковском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском и Заводоуковском районах.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск особо опасны участки вблизи села Малая Зоркальцева, между селами Байкалово и Кутарбитка, на подъезде к Тобольску, на подъезде к селу Башкова, а также на 423-м и 457-м километрах. На трассе Тюмень – Омск опасность представляют участки между селами Киева и Беркут, между Гилево и Падуном и участок на подъезде к селу Корюкина. На автодороге Курган – Тюмень – участки между селами Станиченое и Тебеняк, а также участок вблизи села Корюкина. На трассе Екатеринбург – Тюмень – участок между Тюменью и поселком Московский и участок вблизи села Малиновка

– С начала года на этих автодорогах в 187 ДТП погибли 48 человек, еще 335 были ранены. Главная причина аварий – существенное превышение скорости и нарушение правил обгона. Для контроля скоростного режима сейчас используются ручные скоростемеры. Для фиксации нарушений также применяют беспилотники, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU