2020-07-22T09:22:07+03:00
Экономика

В Тюменской области подвели итоги реализации региональных проектов за первое полугодие 2020 года

Совещание провёл губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области подвели итоги реализации региональных проектов за первое полугодие 2020В Тюменской области подвели итоги реализации региональных проектов за первое полугодие 2020Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В правительстве Тюменской области обсудили итоги реализации региональных проектов в первом полугодии 2020 года. Совещание провёл губернатор региона Александр Моор, в мероприятии приняли участие руководители профильных областных департаментов и кураторов региональных проектов.

По словам заместителя губернатора Владимира Сысоева, объём организованных плановых закупок с начала года составил почти 100%. К конрактированию на 2020 год запланировано 9,6 млрд рублей, проторговано уже более 80%, а всего на реализацию национальных проектов в этом году запланировано более 19 млрд рублей.

Александр Моор сделал акцент на том, что финансирование – принципиальный показатель эффективности реализации нацпроектов.

– Правительство ставит перед регионами задачу максимально быстро возвращать деньги в экономику. Конечно, если контракт не исполнен, платить не надо. Но там, где уже все сделано, акты о приемке подписаны – проводите оплату незамедлительно, – подчеркнул глава региона.

На совещании также детально проанализировали риски при реализации проектов, которые обусловлены объективными факторами экономики, рассмотрели стратегию взаимодействия профильных департаментов с руководителями федеральных проектов по вопросам корректировки параметров региональных проектов. И в части показателей и результатов, и в плане финансирования.

По словам Александра Моора, до конца октября правительство РФ скорректирует нацпроекты и представит единый план по достижению национальных целей развития РФ. В связи с этим глава региона поручил кураторам региональных проектов активно включиться в работу по формированию прогнозов развития региона на период до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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