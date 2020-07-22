В Тюменской области гадюка укусила за ногу 8-летнего рыбака

22 Июль 2020 2020-07-22T09:19:10+03:00

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В Викуловском районе Тюменской области в этом году уже в третий раз змея укусила человека. На этот раз жертвой гадюки стал восьмилетний мальчик, который находился на рыбалке.

Малолетнего пациента тут же на скорой отправили в местную больницу, где ввели сыворотку против яда гадюки. Несмотря на воздействие токсического вещества, он был в сознании. Его состояние оценивалось как тяжёлое, нога отекла от стопы до колена. Сейчас состояние ребёнка удовлетворительное, отёк спал, юный пациент готовится к переводу в хирургическое отделение.

– Единственными мерами профилактики укуса змеи являются осторожность и правильная одежда при походах в лес. Во время выездов на природу необходимо надевать высокие резиновые сапоги. Чтобы спугнуть змею, будет достаточно громко постучать палкой по дереву или пошебуршить ею в траве. Как и человек, змея стремится избежать встречи и предпочтёт удалиться. Нападают змеи обычно в том случае, если на неё наступили или нечаянно задели, – рассказала пресс-секретарь областной больницы № 4 г. Ишима Жанна Стрижак.

Она также отметила, что при укусе змеи категорически нельзя накладывать на укушенную конечность жгут и пытаться самому выдавить яд из ранки, делать надрезы или прижигать место укуса. Чем раньше пострадавший обратится за медицинской помощью, тем меньше будет негативных последствий для здоровья в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU