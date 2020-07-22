2020-07-22T08:45:24+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли

Вадим Бегун
Поделиться:
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
Изменить размер текста:

АО «ТранснефтьСибирь» заняло первое место в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию в нефтегазовой отрасли в 2020 году.

Конкурс, организованный Министерством энергетики РФ, проводится ежегодно с 2017 года. Цель – распространение успешного опыта социально ориентированных организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, содействие улучшению качества условий труда и жизни работников, а также популяризация нефтегазовой отрасли.

Конкурсная комиссия признала лучшими проекты предприятия: «Создание новых рабочих мест и модернизация имеющихся рабочих мест», «Участие совместно с образовательными организациями в практико-ориентированной подготовке кадров», «Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства».

Одним из приоритетов социально-экономической политики предприятия является обеспечение высокопроизводительного труда путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Примером такого подхода является организация 204 рабочих мест на производственном комплексе Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь».

Подготовка кадров и взаимодействие с образовательными организациями – другое важное направление социально ориентированной работы предприятия. Подготовка будущих сотрудников включает раннее знакомство с объектами профессиональной деятельности, системность получения информации, приобретение первичных практических навыков.

Руководство и профсоюзный комитет предприятия эффективно взаимодействуют в целях соблюдения интересов работников, поддержания комфортных условий труда и высокого уровня производственной безопасности.

В текущем году организации системы «Транснефть» стали победителями в 18 номинациях, специальными наградами отмечены 8 проектов, дипломов за активное проведение социальной политики удостоены 3 предприятия.

Награждение победителей конкурса состоится в октябре 2020 года в г. Санкт-Петербурге в рамках X Петербургского международного газового форума.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи»
Тюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учреждений
В «Точке кипения – Тюмень» пройдёт несколько онлайн-мероприятий
В Тюмени мужчина, которого спасли медики, выпрыгнул из окна больницы и разбился
В Тюменской области до 2023 года расселят 147,5 тысячи «квадратов» аварийного жилья
Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите инвалидов»
В Тюменской области подвели итоги реализации региональных проектов за первое полугодие 2020 года
В Тюменской области гадюка укусила за ногу 8-летнего рыбака
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
«Ощущение счастья». В Тюменской области за год родилась вторая тройня
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
Ранее судимый по четырем статьям тюменец побил пенсионерку
В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы
Тюменца, поднявшего сверток с наркотиком, отправили в колонию
Погода на 22 июля в Тюмени: снова жарко
«Волонтёры культуры» из Тюменской области поборются в конкурсе волонтёрских центров
Тюменцам напомнят о безопасности на дорогах, во дворах и в интернете
В Тюменской области состоялся марафон IT-мастер-классов
Александр Моор: ситуация с коронавирусом требует тщательного соблюдения санитарных правил
В тюменском медгороде появился аппарат экспертного класса
Тюменским ИТ-компаниям стало проще получить субсидию на развитие цифровых технологий
В Тюменской области тренеров-наставников готовят к уходу за пожилыми и инвалидами