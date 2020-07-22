«Ощущение счастья». В Тюменской области за год родилась вторая тройня

22 Июль 2020 2020-07-22T08:29:44+03:00

В Тюменской области за год родилась вторая тройня. Фото - Анна Костякова.

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В Тюмени появилась на свет тройня. Это второй случай рождения тройняшек в регионе с начала года. Счастливая семья Костяковых из Тобольска теперь будет состоять из семи человек.

Тройняшки появились на свет в тюменском перинатальном центре 14 июля. Первым родился Вадим, затем – Маргарита, а следом за ней – Данил. Будущую маму госпитализировали заблаговременно, тем самым снизив риски осложнений при родоразрешении.

Анна – мама пятерых детей – рассказывает, что узнала о своем счастье на девятой неделе беременности. Тогда все растерялись, но позже на смену этому чувству пришло ощущение счастья.

– Всей семьёй стали ждать наших малышей, готовиться к их рождению. Беременность спокойно протекала. Во многом благодаря мужу, он очень заботливый и надёжный мужчина. Когда впервые увидела своих деток после рождения, такой трепет испытала! – поделилась эмоциями Анна.

Сейчас роженица и малыши чувствуют себя хорошо. Дома их ждут папа, бабушки, дедушки и старшие братья.

ИСТОЧНИК KP.RU