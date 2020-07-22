ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T08:21:37+03:00

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По итогам трех месяцев работы в рамках госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) более 1,3 тыс. заявок на общую сумму 2,8 млрд рублей. Из них клиенты уже получили более 360 кредитов на сумму 770 млн рублей. На долю ВТБ приходится 30% всех выдач по госпрограмме в регионе.*

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Тюменской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, отметил: «Наш регион традиционно является одним из лидирующих в стране по ипотечному кредитованию, в том числе по госпрограммам. В свою очередь, ВТБ активно поддерживает их реализацию, чтобы как можно больше тюменцев смогли выгодно улучшить жилищные условия. Мы видим значительный спрос на ипотеку под 6,5 процента годовых, сейчас каждая четвертая наша выдача в регионе приходится на эту программу».

* По данным ГУС Тюменской области о выдачах ипотеки с господдержкой по итогам 2 квартала 2020 г.