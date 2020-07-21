«Волонтёры культуры» из Тюменской области поборются в конкурсе волонтёрских центров

21 Июль 2020 2020-07-21T21:01:53+03:00

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Опорный центр волонтеров культуры Тюменской области принимает участие в первом Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Культура», десять победителей получат 100 тысяч рублей на развитие своих центров.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, основная цель конкурса – оказать содействие в совершенствовании волонтёрских центров, которые проводят программы по поддержке культурных инициатив. В рамках заочного этапа конкурса, который пройдёт с 29 июля по 29 августа, региональный опорный центр «Волонтеры культуры» представит концепцию развития на 2020 год и расскажет о результатах информационной кампании по продвижению идей волонтерства в сфере культуры в регионе.

Призовой фонд конкурса – 1 миллион рублей. На очном этапе эксперты определят 10 победителей, которые получат денежные призы на развитие волонтёрских центров в размере 100 тысяч рублей. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте проекта, приём заявок продлится до 26 июля.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Региональное сообщество движения «Волонтеры культуры» Тюменской области создали на базе структурного подразделения «Исторический парк «Россия – Моя история»» «Тюменского музейно-просветительского объединения» в мае 2019 года. Основные направления деятельности опорного центра: работа с учреждениями культуры, восстановление памятников культуры и истории, сохранение культурного наследия и содействие в реализации творческих и социокультурных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU