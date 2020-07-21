21 Июль 2020 2020-07-21T20:34:30+03:00

Тюменцам напомнят о безопасности на дорогах, во дворах и в Интернете

Мероприятия проводятся в рамках областного проекта «Лето – пора находок, а не потерь»

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Мероприятия, направленные на безопасное поведение на дорогах, во дворах и в Интернете, пройдёт в Тюменской области с 22 по 31 июля. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, они проводятся в рамках областного проекта «Лето – пора находок, а не потерь», а организаторами выступают специалисты областного центра профилактики и реабилитации и волонтеры профилактического движения.

Волонтёры проведут беседы о правовой ответственности за нахождение за рулём и в общественных местах в нетрезвом виде, а пешеходам и велосипедистам напомнят о рисках, которые связаны с нарушениями правил дорожного движения.

Всю неделю добровольцы и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут рейды по детским площадкам, паркам и скверам в рамках акции «Здоровый двор», чтобы поймать нарушителей, употребляющих алкоголь в общественных местах. Вместе с Госавтоинспекцией Тюменской области будет проведена акция «Трезвый водитель», направленная на предупреждение управления транспортом в пьяном виде.

23 июля – день, когда киберволонтёры будут мониторить Интернет, чтобы выявить сайты, где продают некурительную никотиносодержащую продукцию;

24 июля пройдёт акция «Штрих-код» по закрашиванию противоправных надписей на стенах жилых домов, зданий и остановок. Волонтёры отправятся на улицы Калининского административного округа, чтобы убрать надписи с рекламой сайтов по продаже наркотиков.

Для профилактики ДТП на оживлённых переходах волонтёры нанесут предупреждающие надписи «Слезь с велосипеда» и «Снимите наушники».

ИСТОЧНИК KP.RU