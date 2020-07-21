2020-07-21T20:16:53+03:00
Экономика

В Тюменской области состоялся марафон IT мастер-классов

Он прошёл в рамках реализации нацпроекта «Кадры для цифровой экономики»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоялся марафон IT мастер-классовВ Тюменской области состоялся марафон IT мастер-классов
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Региональный Центр робототехники, Центр опережающей профессиональной подготовки и детский технопарк «Кванториум» с 13 по 20 июля провели в Тюмени марафон IT-мастер-классов. Основная цель мероприятия – раскрыть и показать участникам основные цифровые навыки, которые необходимы во всех сферах деятельности. Задачи по повышению цифровой грамотности населения в Тюменской области заложены в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики».

В шести мастер-классах приняли участие свыше 200 человек из Тюменской, Новгородской, Челябинской, Чеченской, Пензенской, Иркутской, Оренбургской, Амурской областей, Республики Адыгея, Краснодарского края, Башкортостана и Приморья. Марафон состоялся при поддержке тюменской «Точки кипения» и стал сетевым мероприятием, войдя в федеральную повестку всей сети «Точек».

Во время марафона участники познакомились с различными цифровыми технологиями, программами и полезными практическими навыками. Например, на мастер-классе по безопасности аккаунта в соцсетях ребятам рассказали, как обезопасить себя от взлома и не стать жертвой кибермошенников. Два мастер-класса посвятили созданию двухмерных игр и игр Snake на Python. В конце мастер-классов каждый из участников создал свою первую игру.

На примере создания «умного светильника» преподаватель Центра робототехники и АСУ рассказал, как работают умные технологии. Участники изучили основы работы с микроконтроллером Arduino и собрали светильник, яркость которого зависит от количества внешнего освещения.

По теме визуального оформления цифрового контента прошло два мастер-класса: «Графический дизайн открытки на сервисе Canva» и «Создание масок для Instagram».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, самых активных участников мастер-классов и дискуссий наградили сувенирами от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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