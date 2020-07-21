2020-07-21T19:49:55+03:00
Здоровье

В тюменском Медгороде появился аппарат экспертного класса

Метаболограф экспертного класса закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Ирина Литвиненко, пресс-служба МКМЦ «Медицинский город».Фото: Ирина Литвиненко, пресс-служба МКМЦ «Медицинский город».
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В тюменском Медицинском городе появился уникальный прибор, который позволяет врачам-анестезиологам определять метаболические потребности пациентов. Это оборудование называется «метаболограф экспертного класса», аналогичное оборудование есть только в нескольких российских медицинских центрах, которые не специализируются на лечении онкопатологии.

Аппарат закуплен за счёт средств областного бюджета, в рамках реализации программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение». Система определяет потребление кислорода и выделение углекислого газа среди пациентов, у которых нет возможности самостоятельно питаться. Исследование необходимо для оценки их нутритивного статуса и оптимизации нутритивной поддержки. Оценивать метаболические потребности пациентов необходимо, ведь современный подход сокращает срок реабилитации больного и его пребывания в отделении интенсивной терапии.

По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации «Медицинского города» Татьяны Куцевой, пациенты поступают в медучреждение в состоянии крайнего истощения организма, тяжёлой сопутствующей патологии и белково-энергетической недостаточности.

- С помощью нового аппарата, мы можем подобрать оптимальный вид питания для каждого конкретного пациента, мониторировать степень усвоения метаболитов и корректировать инфузионную терапию — парентеральное и энтеральное питание. Теперь у наших пациентов появилось ещё больше шансов на успешное выздоровление и реабилитацию после операции или проведенной химиотерапии, - отметила она.

Новое оборудование позволяет специалистам без труда исследовать состояние тяжёлых пациентов, в т.ч. подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких. А ещё у врачей появилась возможности неинвазивно исследовать работу сердца как в операционных, так и в отделении реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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