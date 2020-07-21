2020-07-21T19:12:23+03:00
Экономика

Тюменским ИТ-компаниям стало проще получить субсидию на развитие цифровых технологий

В регионе продолжается реализация национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским ИТ-компаниям стало проще получить субсидию на развитие цифровых технологийТюменским ИТ-компаниям стало проще получить субсидию на развитие цифровых технологий
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В Тюменской области продолжаются мероприятия для создания благоприятных условий для деятельности IT-компаний. Реализация проходит в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», исполнителем которого является региональный департамент информатизации. Так, например, в Тюменской области сформирована система мер поддержки ИТ-компаний, которая включает в себя налоговые льготы, финансовую поддержку (субсидии, гранты и целевые замы), имущественную поддержку и многое другое.

Кроме того, в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на развитие цифровых технологий, утвержденные постановлениями Правительства РФ № 549, 550, 554, 555, 1185, 1598, внесены изменения. Они коснулись процента софинансирования за счёт средств грантополучателя (он снизился с 50 до 20%). Кроме того, упрощены требования к проектам, которые претендуют на получение гранта, и процедура запуска новых конкурсных отборов.

Сократились и сроки принятия решений о победителях конкурсного отбора. Эти изменения позволят сделать более удобным участие в конкурсах для компаний, которые занимаются развитием цифровых технологий, а сам процесс отбора – гибким и простым.

Как сообщили в Российском фонде развития информационных технологий, в августе 2020 года закончатся работы по актуализации и согласованию конкурсной документации, и запустятся новые конкурсные отборы. Полный текст изменений можно прочитать на официальном сайте правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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