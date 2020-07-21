21 Июль 2020 2020-07-21T18:57:40+03:00

В Тюменской области тренеров-наставников готовят к уходу за пожилыми и инвалидами

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Специальный образовательный курс «Эксперт по геронтологическому уходу» проходит в областном геронтологическом центре с 20 июля до конца сентября. Проект реализуется в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тюменской области, который является частью регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

При поддержке департамента социального развития Тюменской области центр готовит будущих тренеров-наставников к уходу за пожилыми людьми и инвалидами из 20 организаций социального обслуживания. Дальше специалисты организуют уход и сопровождение как на дому, так и в стационарной форме, передадут знания коллегам и научат работе над ошибками новичков.

Курс включает в себя 170 часов лекций и практических занятий и 30 часов стажировки и самостоятельной работы. За это время слушатели узнают о психологии, физиологии и здоровье пожилого человека, о правилах коммуникации и особенностях ухода, о современных приёмах долговременного ухода и использования специального оборудования и средств малой реабилитации.

Спикерами выступят опытные преподаватели Тюменского медицинского университета и Тюменского медицинского колледжа, а также зарубежные эксперты немецкого центра геронтологического ухода. По мнению организаторов, слушатели не только освоят новые техники, методы и приёмы ухода за нуждающимися пожилыми людьми, но и грамотно обучат персонал на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU