В Тюменской области снижаются темпы роста безработицы

21 Июль 2020 2020-07-21T18:35:34+03:00

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В Тюменской области значительно снизились темпы роста регистрируемой безработицы. Об этом сегодня, 21 июля, заявил губернатор региона Александр Моор, выступая на рабочем совещании о поддержке занятости и развитии рынка труда. По его словам, значение показателя безработицы по методологии Международной организации труда по итогам марта-мая 2020 года в Тюменской области составляет 4,8%, тогда как по России и УФО – 5,5%.

- Показатели стали возможны благодаря комплексной совместной работе органов власти всех уровней по стабилизации ситуации на рынке труда в регионе, - отметил Александр Моор. – Правительство региона приняло решение создать 8 тысяч временных рабочих мест за счёт областного бюджета. Также из федерального бюджета Тюменской области выделены деньги на поддержку занятости 1,3 тысяч работников.

Как отметила директор департамент труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, с 22 июня по 20 июля почти во всех муниципалитетах региона отмечается положительная динамика по созданию вакантных рабочих мест. К примеру, в Омутинском районе количество вакансий выросло более чем в 1,5 раза.

- В работе по стабилизации рынка труда, сохранению и созданию рабочих мест для жителей региона мы надеемся на помощь общественных организаций, работодателей и профсоюзов. Наша общая основная задача – помочь людям, нуждающимся в трудоустройстве, - подчеркнула Надежда Мазуркевич.

По данным на 20 июля за счёт средств регионального бюджета в Тюменской области созданы более 2,3 тысяч временных рабочих мест. Трудоустроены более 500 человек.

Коэффициент напряженности на рынке труда, то есть соотношение численности незанятого населения и количества заявленных в службу занятости вакансий снижается как в целом по Тюменской области, так и в большинстве муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU