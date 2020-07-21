Тюменец продал похищенные колеса от авто за сто рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T16:07:56+03:00

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В полицию обратился 31-летний житель села Вагай. Мужчина заявил, что у него кто-то похитил четыре автомобильных колеса и две стойки стабилизатора от ВАЗ 2114. Сумму ущерба заявитель оценил в пять тысяч рублей. Все это имущество лежало без присмотра на площадке у гаража частного дома.

В нескольких метрах от места преступления проходит одна из дорог, соединяющих Тюменскую и Омскую области. Полицейские определили возможных подозреваемых, установили свидетелей и задержали 40-летнего ранее судимого за кражу безработного местного жителя.

– Мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенное он продал на трассе проезжавшему мимо водителю за 100 рублей. Деньги потратил на алкоголь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU