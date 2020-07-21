Жительница Ишима перевела деньги «подруге», оказавшейся мошенником

21 Июль 2020 2020-07-21T15:20:59+03:00

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В ишимскую полицию поступило сообщение от 34-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что у нее похитили деньги.

Оказалось, что пострадавшей от имени знакомой в одной из социальных сетей написала неизвестная. Злоумышленица попросила у заявительницы денег в долг. Решив помочь, женщина перевела на указанный счет более двух тысяч рублей, а впоследствии выяснила, что страница её подруги была взломана.

– По данному факту дознавателям возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве порекомендовали гражданам быть осторожными при общении в интернете и не переводить деньги по первому требованию, а перезванивать и уточнять информацию. Если вы подозреваете, что в отношении вас совершены незаконные действия, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU