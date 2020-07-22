2020-07-22T06:01:04+03:00
Общество

Погода на 22 июля в Тюмени: снова жарко

Облака закроют небо до самого вечера
Вадим Бегун
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В Тюмени снова жарко.В Тюмени снова жарко.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 22 июля, днем в Тюмени на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 24 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники.

По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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