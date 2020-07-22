22 Июль 2020 2020-07-22T08:17:52+03:00

В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы. Фото - pixabay.com.

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В тюменскую полицию с сообщением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что кто-то списал с ее банковской карты деньги.

Вскоре выяснилось, что несовершеннолетняя дочь заявительницы на одном из интернет-сервисов откликнулась на объявление о продаже щенка. Собеседник убедил ребенка перевести на указанный банковский счет определенную сумму, а также узнал данные карты.

– Вскоре женщина стало получать СМС-сообщения о списании денег. В общей сложности ущерб составил около 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU