2020-07-22T08:17:52+03:00
Происшествия

В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы

Злоумышленник убедил ребенка расстаться с деньгами
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы. Фото - pixabay.com.В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию с сообщением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что кто-то списал с ее банковской карты деньги.

Вскоре выяснилось, что несовершеннолетняя дочь заявительницы на одном из интернет-сервисов откликнулась на объявление о продаже щенка. Собеседник убедил ребенка перевести на указанный банковский счет определенную сумму, а также узнал данные карты.

– Вскоре женщина стало получать СМС-сообщения о списании денег. В общей сложности ущерб составил около 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи»
Тюменцы смогут оставить отзывы о работе медицинских учреждений
В «Точке кипения – Тюмень» пройдёт несколько онлайн-мероприятий
В Тюмени мужчина, которого спасли медики, выпрыгнул из окна больницы и разбился
В Тюменской области до 2023 года расселят 147,5 тысячи «квадратов» аварийного жилья
Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите инвалидов»
В Тюменской области подвели итоги реализации региональных проектов за первое полугодие 2020 года
В Тюменской области гадюка укусила за ногу 8-летнего рыбака
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
«Ощущение счастья». В Тюменской области за год родилась вторая тройня
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
Ранее судимый по четырем статьям тюменец побил пенсионерку
В Тюмени девочка перевела мошеннику 180 тысяч рублей за щенка с карты мамы
Тюменца, поднявшего сверток с наркотиком, отправили в колонию
Погода на 22 июля в Тюмени: снова жарко
«Волонтёры культуры» из Тюменской области поборются в конкурсе волонтёрских центров
Тюменцам напомнят о безопасности на дорогах, во дворах и в интернете
В Тюменской области состоялся марафон IT-мастер-классов
Александр Моор: ситуация с коронавирусом требует тщательного соблюдения санитарных правил
В тюменском медгороде появился аппарат экспертного класса
Тюменским ИТ-компаниям стало проще получить субсидию на развитие цифровых технологий
В Тюменской области тренеров-наставников готовят к уходу за пожилыми и инвалидами