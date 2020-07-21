2020-07-21T15:10:46+03:00
Общество

Тюменцы стали делать выбор в пользу средних по цене смартфонов

Вадим Бегун
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Тюменцы стали делать выбор в пользу средних по цене смартфонов. Фото - МТС.Тюменцы стали делать выбор в пользу средних по цене смартфонов. Фото - МТС.
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Жители тюменской матрешки летом снова стали активнее покупать гаджеты. Среди причин – отложенный спрос и снижение трат на отдых, считают аналитики МТС.

Чаще всего в первом полугодии 2020 года тюменцы покупали смартфоны среднего ценового сегмента. Более 80% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 10 до 15 тысяч рублей: продажи в данном сегменте увеличились на 14,4%. При этом во всех регионах жители предпочитали покупать смартфоны за наличные деньги и реже брать ссуды – количество выданных кредитов на смартфоны снизилось на 40%.

Первые три места рынка Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по количеству проданных гаджетов занимают те же бренды, что и в 2019 году – Honor (25,5%), Samsung (22,2%) и Xiaomi (19,8%). При этом на смартфоны Xiaomi по-прежнему наблюдается взрывной спрос. Зафиксирован также рост спроса на телефоны Vivo – от 30 до 70% в зависимости от конкретного города.

В Тюменской области и ХМАО наиболее популярным смартфоном стал Samsung A10. А вот ямальцы отдали предпочтение Honor 8A. В целом же пятерка самых продаваемых в «тюменской матрешке» смартфонов выглядит так: Samsung Galaxy A10, Honor 8A, Honor 20 Lite, Honor 10i и Samsung Galaxy A51.

По оценке аналитиков МТС, с января по июнь 2020 года в России было продано 13,6 миллиона гаджетов на сумму 223 миллиарда рублей. В натуральном выражении российский рынок увеличился на 3%, а в денежном – на 5,1%. Средняя стоимость девайсов выросла на 2% – до 16 426 рублей.

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