Тюменский бизнесмен платил своим пятерым детям алименты в размере трех тысяч рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T13:59:41+03:00

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В Тюмени 48-летний мужчина – владелец бизнеса в сфере грузоперевозок – посчитал, что после ухода из семьи ему не нужно переживать за благополучие своих пятерых детей. Горожанин исправно выплачивал алименты, однако сумма была незначительной: всего три тысячи рублей в месяц. Экс-супруга посчитала, что он мог бы отдавать больше.

Судебный пристав-исполнитель проверил бухгалтерию организации должника. При предъявлении необходимого пакета документов выяснился факт несоизмеримости выплат.

– Был составлен протокол. Должника доставили в суд, где ему назначили десять суток административного ареста, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что похожая история повторилась на днях. Другой тюменец предъявил в суде оплаченный чек в размере 100 рублей в счет алиментов. Он надеялся на благосклонность судьи – и зря. Тот счел такой поступок непорядочным, мужчину арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU