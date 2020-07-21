21 Июль 2020 2020-07-21T12:54:19+03:00

В Заводоуковске на школьника упало дерево на субботнике. Фото - pixabay.com.

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Заводоуковский районный суд Тюменской области удовлетворил иск местной жительницы, которая «выбила» компенсацию морального вреда от школы. Дело в том, что ее несовершеннолетний сын пострадал при на территории образовательного учреждения, принимая участие в субботнике.

– 24 августа 2018 года на тогда еще 14-летнего мальчика упало дерево. В результате у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму тяжелой степени тяжести, ушиб головного мозга, а также вдавленный проникающий перелом теменной кости, – рассказали в пресс-службе суда.

При рассмотрении дела судья пришел к выводу, что ребенок пострадал из-за несоблюдения правил техники безопасности при вырубке зеленых насаждений. Вину в этом вменили школе и органу местного самоуправления. Таким образом, мать пострадавшего добилась выплаты компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU