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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Вадим БегунВадимБегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на покупку строящегося и готового жилья.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,59%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

При получении кредита на покупку строящегося или готового жилья у партнеров Банка, минимальная ставка по кредиту при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,39%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,79%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Максимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья – 15,49% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (вторичная недвижимость).

Максимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья у ключевых партнеров Банка – 15,29% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (вторичная недвижимость).

Максимальная ставка по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков – 14,99% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога, категории заемщика, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности.

Cумма кредита – от 300 000 до 50 000 000 руб. Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 20.07.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.