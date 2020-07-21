2020-07-21T11:21:23+03:00
Происшествия

За выходные погибли три ребенка: тюменцев призвали следить внимательней за детьми

С маленькими горожанами следует повторить правила дорожного движения
Вадим Бегун
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Тюменцев призвали следить внимательней за детьми. Фото - pixabay.com.Тюменцев призвали следить внимательней за детьми. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области за минувшие выходные погибли три ребенка. Два из них утонули, третий умер в результате дорожно-транспортного происшествия.

– Этого могло не случиться, если бы мы, взрослые, были внимательнее. Органы профилактики, даже работая в усиленном режиме, не могут заменить родителей в деле обеспечения безопасности детей, – отметил уполномоченный по правам ребенка регионе Андрей Степанов.

Он призвал родителей, а также бабушек и дедушек еще раз повторить с детьми основные правила дорожного движения и правила безопасности на воде.

Напомним, что во время купания ни в коем случае нельзя оставлять ребятишек без присмотра. Кроме того, детей нужно научить соблюдать социальную дистанцию во время общения со сверстниками во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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