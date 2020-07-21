2020-07-21T11:18:19+03:00
Происшествия

«Очнулся на полу, не мог встать»: соседи вызвали спасателей к тюменцу, которому стало плохо от жары

Пожилой мужчина пошел на кухню попить воды
Вадим Бегун
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Соседи вызвали спасателей тюменцу, которому стало плохо от жары. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Соседи вызвали спасателей тюменцу, которому стало плохо от жары. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени жильцы дома на улице Московский Тракт, 18 позвонили спасателям. Они сообщили, что 84-летний мужчина, который находится один в закрытой квартире, кричит и просит о помощи. Специалисты примчались на вызов буквально через пять минут.

При помощи специального оборудования сотрудники МЧС открыли дверь квартиры, подняли мужчину с пола и перенесли на кровать. Дедушка рассказал спасателям, что ему было очень жарко и он пошел на кухню попить воды.

– В какой-то момент пенсионер почувствовал себя плохо, очнулся уже на полу и не мог самостоятельно встать, поэтому начал звать на помощь. Его крики услышали соседи по лестничной клетке, которые и вызвали спасателей, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что через некоторое время на центральный пункт пожарной связи позвонил сосед спасенного дедушки. Он поблагодарил сотрудников ПСЧ за оперативность, отзывчивое и доброе отношение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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