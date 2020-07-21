Тюменской УК внесли представление за затопление центра детей-инвалидов

21 Июль 2020 2020-07-21T09:34:00+03:00

Сейчас там сделали ремонт и провели дезинфекцию

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Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку по публикациям СМИ о затоплении центра детей-инвалидов стоками из канализации. По ее итогам управляющей компании, которая допустила подобное, внесено представление.

Помещение местного центра детей-инвалидов и сирот «Творчество», которое находится на первом этаже жилого дома на улице Боровской, 2б, затопило 27 июня. Чтобы установить причины происшествия, аварийно-диспетчерская служба УК должна была попасть в квартиру на втором этаже. Однако в день происшествия сделать это не получилось.

– Чтобы предотвратить потоп, в четырех квартирах отключили холодную и горячую воду. В воскресенье, когда в нужную квартиру все же удалось попасть, специалисты устранили повреждение трубы водоотведения между первым и вторым этажами, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Однако ведомство все же нашло некоторые упущения в работе аварийно-диспетчерской службы организации, ей внесли представление. Помещение общественной организации отремонтировали и продезинфицировали силами подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU