21 Июль 2020 2020-07-21T09:32:22+03:00

В Тюмени на время ремонта ограничат движение по мосту на улице Пермякова. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени завтра, 22 июля, начнутся ремонтные работы путепровода на улице Пермякова. Первый участок, который планируется обновить, проходит над улицей Республики. Как раз его и перекроют из микрорайонов в сторону города. Передвигаться можно будет только по противоположной стороне в обоих направлениях.

– Во время ремонта планируется заменить деформационные швы, капитально отремонтировать конструкции путепровода, поменять дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, заменить ограждения, отремонтировать лестничные сходы, наружное освещение, систему водоотведения, выполнить гидроизоляцию конструкций путепровода, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что подобный опыт по ограничению движения на мосту в связи с ремонтом у специалистов уже есть. Пару лет назад таким же образом был отремонтирован участок путепровода над железнодорожной магистралью. Капитальный ремонт продлится до 15 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU