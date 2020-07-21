2020-07-21T09:35:47+03:00
Недвижимость

Развязку на Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени сдадут в конце лета

Работа идет с опережением графика
Вадим Бегун
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Развязку на Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени сдадут в конце лета. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Развязку на Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени сдадут в конце лета. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени завершается. Несмотря на то что ее планировали сдать лишь в конце 2021 года, самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому власти намерены открыть движение по новому путепроводу к концу этого лета.

«Работа с опережением графика – фирменный стиль и добрая традиция тюменских строителей. Ничуть не преувеличу, если скажу, что большинство школ, детских садов, мостов, развязок и других важных и нужных всем нам объектов в Тюменской области вводится в строй раньше срока», – отметил глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По его словам, новая развязка поможет жителям и гостям областного центра быстрее передвигаться по городу, а также сделает дорожное движение более организованным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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