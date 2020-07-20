2020-07-20T19:57:37+03:00
Экономика

Тюменская область – на первой позиции товарооборота с Республикой Беларусь среди всех российских регионов

Два региона продолжают тесное сотрудничество
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – на первой позиции товарооборота с Республикой Беларусь среди всех российских регионовТюменская область – на первой позиции товарооборота с Республикой Беларусь среди всех российских регионовФото: pixabay.com
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Тюменская область и Республика Беларусь продолжают тесное сотрудничество в рамках реализации национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, не так давно состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя регионами.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, у обеих сторон есть несколько удачных шагов в развитии сотрудничества. Так, например, активизировалось взаимодействие в области добычи и переработки торфа, заключены соглашения в сфере недропользования, туризма и АПК, а на базе ГАУ Северного Зауралья открыт постоянно действующий учебно-практический класс сельскохозяйственной техники МТЗ.

Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, из всех российских регионов, с которыми сотрудничает Беларусь, Тюменская область (включая Югру и ЯНАО) занимает первую позицию по объёму товарооборота. По его словам, Республика Беларусь готова обеспечить потребности Тюменской области в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике. А ещё он остановился на возможности наращивания поставок в регион пассажирского транспорта, учитывая финансовые программы кредитования и поддержки экспорта.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, в регионе есть возможность создать сборочное производство спецтехники, используя базовые компоненты белорусских предприятий, или организовать совместное предприятие в сфере лёгкой промышленности. Есть возможность проработки варианты взаимодействия сторон в сфере IT-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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