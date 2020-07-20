2020-07-20T19:37:44+03:00
Экономика

В Абатском районе появятся новые рабочие места, благодаря строительству новой стоматологии

Проект состоит в реестре инвестпроектов Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Абатском районе появятся новые рабочие места, благодаря строительству новой стоматологииВ Абатском районе появятся новые рабочие места, благодаря строительству новой стоматологииФото: pixabay.com
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В Тюменской области продолжается череда мероприятий, посвящённых Году сельского предпринимательства в регионе, поэтому особое внимание в муниципалитетах уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сельский бизнес имеет большое значение: предприниматели платят налоги, создают новые рабочие места и обеспечивают людей товарами и услугами.

Например, в Абатском районе 18 лет работает Вадим Торопов, который 8 лет отдал сфере малого предпринимательства. В 2013 году он вместе со своей супругой, стоматологом-ортопедом, организовал собственное дело, зарегистрировал ООО «Диамант» и арендовал подходящее помещение. Два года назад в селе Абатское он начал строить собственное здание для стоматологической клиники – этот проект состоит в реестре инвестпроектов региона.

Сегодня в стоматологии трудятся девять человек. Здесь оказывают услуги населению по лечению, удалению и протезированию зубов, лечению и профилактики заболеваний полости рта. В обозримом будущем планируется оказывать услуги по имплантации зубов.

- Период нерабочих дней, введенный в стране в апреле текущего года, стал серьезным испытанием для компании. Мы оказывали только экстренную помощь. Пациентов было мало. Но мы сохранили штат работников и зарплаты оставили на прежнем уровне. Сейчас вошли в прежний режим работы, - рассказал Вадим Торопов.

После того, как здание будет построено, увеличится количество новых рабочих мест и вырастет ассортимент оказываемых населению медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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