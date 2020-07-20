20 Июль 2020 2020-07-20T15:23:38+03:00

Тюменец, стрелявший в лесу в росгвардейцев, предстанет перед судом. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Мужчину будут судить по двум уголовным статьям. Он незаконно носил огнестрельное оружие и посягал на жизнь росгвардейцев.

Криминальный инцидент произошел 10 августа 2019 года ночью. В это время обвиняемый, вооруженный двумя ножами и пистолетами, переделанными под огнестрельное оружие, передвигался на велосипеде по обочине дороги улицы Интернациональной. Навстречу ему ехала служебная автомашина стражей правопорядка. Они решили остановить велосипедиста: тот показался им подозрительным.

– Увидев машину, тюменец слез с велосипеда и скрылся в лесополосе. Сотрудники полиции стали преследовать убегавшего. В лесу злоумышленник стал стрелять в росгвардейцев. В результате перестрелки его ранили и задержали. Один из сотрудников получил легкое ранение, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Однако его могут посадить за решетку на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU