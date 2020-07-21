Погода на 21 июля в Тюмени: до плюс 24, без осадков

21 Июль 2020 2020-07-21T06:01:56+03:00

В Тюмени до плюс 24, без осадков. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 21 июля, облака закроют небо уже утром и продержатся в Тюмени весь день, рассеявшись только к вечеру. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 15 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут 17 – 23 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери.

В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». С 21 июля начинается самая сильная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU